Freibadsaison in Stuttgart

1 Sexuelle Übergriffe und aggressives Verhalten nehmen nicht nur in Stuttgarter Bädern zu. Foto: Lichtgut

Allein am zurückliegenden Sonntag musste die Polizei mehrfach im Inselbad Untertürkheim anrücken – wegen sexueller Übergriffe. Polizei und Bäderbetriebe verfolgen jede Beschwerde.









Die Bediensteten des Inselbads Untertürkheim haben schon vor dem kalendarischen Sommeranfang in dieser Woche heiße Tage erlebt. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad strömten in der vergangenen Tagen Tausende Besucher in Stuttgarts größtes Freibad. „Am Sonntag registrierten wir mehr als 11 000 Gäste“, sagt Jens Böhm, der Sprecher der Stuttgarter Bäder. Es zeigte sich allerdings auch die Kehrseite des guten Besuchs: Wegen sexueller Übergriffe kam die Polizei gleich mehrfach ins Inselbad.