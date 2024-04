1 Oberbürgermeister Frank Nopper dreht zwei Runden im kalten Wasser. Foto: Ferdinando Iannone

Nach einer teuren Sanierung im Freibad Möhringen kann das Bad in diesem Jahr planmäßig zum Saisonstart öffnen. Oberbürgermeister Frank Nopper empfängt die ersten Besucher persönlich mit Geschenken – und schwimmt danach selber noch zwei Bahnen.











Die diesjährige Freibadsaison ist eröffnet. In diesem Jahr können Besucher nun auch wieder im Freibad Möhringen ihre Bahnen schwimmen. Das Bad musste wegen einer Sanierung im vergangenen Jahr geschlossen bleiben. Trotz Temperaturen von nur knapp 12 Grad waren bereits morgens um 9 Uhr mehrere Dutzend Menschen zur Wiedereröffnung des Freibads am Samstag gekommen. Sie wurden von Oberbürgermeister Frank Nopper persönlich begrüßt, der Waffeln an alle verteilte. Auch bei Bretzeln, Sekt und Orangensaft durften sich die Gäste bedienen – alles kostenfrei, genauso wie der Eintritt am Eröffnungstag.