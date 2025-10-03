Freibad Ludwigsburg: Hundeschwimmen in Ludwigsburg – ein Experiment mit Beagle Willy

Was macht eigentlich ein Hund beim Hundeschwimmen, der gar nicht schwimmen möchte? Redaktionshund Willy hat es ausprobiert.

Es ist schon gute Tradition im Freibad in Ludwigsburg-Hoheneck, dass zum Saisonende Hunde ihren Spaß dort haben dürfen. Vor elf Jahren wurde die Idee der Stadtwerke-Mitarbeiterin Manuela Kaiser erstmals umgesetzt, damals noch intern mit den Hunden der Kolleginnen und Kollegen. „Hunde haben in Ludwigsburg ja sonst kaum Gelegenheit, zu planschen oder gemeinsam irgendwo ohne Leine zu spielen. Also habe ich gefragt, ob man das Freibad zum Saisonende für Hunde öffnen kann und die Genehmigung bekommen“, erinnert sie sich. Und der Plan ging auch sonst auf: „Die Hunde, die hier sind, haben Spaß“, freut sich Kaiser.

Nun kann man das als Mensch ja leicht behaupten, also haben wir den Praxistest mit Redaktionshund Willy gemacht. Ohne zu wissen, ob der knapp fünfjährige Beagle Harrier überhaupt ins Wasser geht. Vor zwei Jahren kam er aus Sardinien nach Deutschland. Das Meer müsste er also kennen, und als Jagdhund mit einer Leidenschaft fürs Apportieren müsste er eigentlich auch ins Wasser gehen, wenn man ein Spielzeug hineinwirft.

Nicht jeder springt begeistert ins Wasser

Doch Willy hat seinen eigenen Kopf. Unerschrocken und mit freudig wedelnder Rute betritt er das Freibad, schließt erste Bekanntschaften mit anderen Hunden und wird – vorerst noch angeleint – von Frauchen in Richtung Nichtschwimmerbecken geführt. Dort bleibt er erst einmal stehen. Eine Stufe nach unten gehen, damit die Pfoten nass werden, wie ihm mit sanftem Leinenzug suggeriert wird? Och nö, Frauchen, warum denn? Hier draußen ist es doch auch ganz nett, scheint sein Blick zu sagen.

Dessen ungeachtet hat er diejenigen unter den Hunden, die mit oder ohne Schwimmweste freudig ins Wasser springen, fest im Blick. Wie nicht anders zu erwarten, sind es vor allem die Retriever und die Labradore – sie sind als echte Wasserratten bekannt. Und lassen sich deshalb nicht lange bitten, um Tennisball oder Gummispielzeug aus dem Becken zu „retten“ und Frauchen oder Herrchen voller Stolz zurückzubringen.

Das Wasser ist noch überraschend warm

Es dauert nicht lange, bis Willy seine Chance sieht und ergreift. Hat doch tatsächlich einer der anderen seinen patschnassen Tennisball am Beckenrand fallen lassen! Schneller, als man überhaupt „Wuff!“ denken kann, hat er ihn gepackt und trabt triumphierend davon. Beute gemacht! So kann es weitergehen.

Man kann auch so mit anderen Hunden Spaß haben. Foto: Simon Granville

Nächster Versuch. Willy hat den Tennisball brav hergegeben, Frauchen wirft ihn ins Wasser.Willy guckt sehnsüchtig hinterher und vorwurfsvoll zum Frauchen hoch. Drei Stufen nach unten gehen, damit der Bauch nass wird? Das kommt für ihn offenbar nicht in Frage. Und das, obwohl das Wasser erstens zum Hundeschwimmen chlorfrei und zweitens gar nicht mal so kalt ist. Im großen Becken habe man am Morgen noch 19 Grad gemessen, im Nichtschwimmerbecken 17,5 Grad, sagt Manuela Kaiser. Aber als Italiener ist man wohl andere Temperaturen gewöhnt.

Die Nichtschwimmer haben auf der Liegewiese großen Spaß

Lieber schaut er, ob irgendwo Leckerli herumliegen. Oder er schließt sich der wilden Jagd an, die ums Becken tobt. Große, Kleine, Mischling oder Rassehund – alle verstehen sich wunderbar und genießen es, mal richtig rennen zu dürfen. Willy wird es erst zu dumm, als ein schwarzer Labrador anfängt, ihn zu stalken. Der weicht ihm nicht mehr von der Rute, egal, wie sehr Willy beschleunigt oder welche Haken er zu schlagen versucht.

Also greift Plan B. Frauchen und Willy marschieren zur großen Liegewiese. Und da ist der Hund dann so richtig im Glück. Denn hier geht es nicht mehr ums Planschen, sondern ums Spielen, Toben und Im-Gras-Wälzen. Schnell hat Willy Kumpels gefunden. Etwa die Schäferhundmix-Hündin Bella, die mit ihren Herrchen Darian und Alex aus Kornwestheim gekommen ist. „Sie geht eigentlich nie ins Wasser, aber es lohnt sich immer wieder, zum Spielen herzukommen“, berichten die beiden. Oder den vierjährige Havaneser Milo, der so gern Ball spielt. „Er geht ins Wasser, wenn sein Ball drin liegt, sonst nicht“, berichtet Herrchen Patrick aus Großbottwar.

Wenn man gestalkt wird, ist das ein bisschen lästig. Foto: Simon Granville

Doch zum Hundeschwimmen kommen die Besucher auch aus anderen Landkreisen. Auf dem Parkplatz stehen Fahrzeuge mit Kennzeichen aus Stuttgart, dem Rems-Murr-Kreis, aus Böblingen oder Tübingen. Ein Paar ist extra aus Pforzheim mit seiner einjährigen Bulldogge angereist. Ob der Hund schwimmt, wissen sie noch nicht. Aber sie freuen sich schon tierisch darauf, gemeinsam mit ihm und den anderen Hunden und Hundehaltern Spaß zu haben.