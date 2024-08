Freibad in Nürtingen: Polizei sucht nach sexuellem Übergriff weitere Geschädigte

1 Am vergangenen Samstag kam es im Freibad in Nürtingen zu offenbar mehreren Sexualstraftaten. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Nach Übergriffen am vergangenen Wochenende im Freibad in Nürtingen (Kreis Esslingen) schließt die Polizei weitere Straftaten der drei 19, 20 und 21 Jahre alten mutmaßlichen Täter nicht aus. Dem wird nun nachgegangen.











Nachdem am Samstag im Freibad in Nürtingen (Kreis Esslingen) eine 15-Jährige von drei jungen Männern sexuell belästigt und angegrapscht wurde sucht die Polizei nach Zeugen und weiteren Geschädigten. Einer der mutmaßlichen Täter ist unterdessen in Untersuchungshaft, berichtet eine Sprecherin.