Freibad in Mönsheim: Eintritt rauf, Öffnungszeiten länger – was sich jetzt für Badegäste ändert

Das Mönsheimer Freibad startet ab Himmelfahrt in die Saison. Besucher müssen mit höheren Preisen rechnen, profitieren aber von längeren Badezeiten und neuen Tarifen.

Die Tage sind zwar vielfach sonnig, doch es ist noch zu frisch für Spaß im Freibad. In Mönsheim kann vom Himmelfahrtstag, 14. Mai, an wieder geplanscht werden. Vier Monate lang wird das kleine, aber feine Freibad auch in dieser Saison wieder Anziehungspunkt für zahlreiche Gäste aus nah und fern sein, rund 39 000 waren es im vergangenen Jahr. Bis zum Ende der Sommerferien am 13. September ist die Anlage mit dem Nichtschwimmer- und dem Schwimmerbecken sowie dem Planschbecken geöffnet.

Allerdings müssen die Besucherinnen und Besucher etwas tiefer in die Tasche greifen als in den Vorjahren. Der Gemeinderat hat eine Erhöhung der Eintrittspreise beschlossen – es gibt aber Ausnahmen.

Im Vorverkauf kann im Freibad Mönsheim gespart werden

Seit 2021 waren die Preise unverändert, nun will die Gemeinde wegen gestiegener Kosten ab dieser Freibadsaison mehr Geld von den Benutzern der kommunalen Einrichtung verlangen. Der Preis für Jahreskarten steigt pro Familie von 90 auf 110 Euro (im Vorverkauf bleiben es 90 Euro), für Erwachsene von 45 auf 55 Euro (Vorverkauf 45 Euro) und für Kinder, Jugendliche bis 16 Jahre, Studenten bis 24 und Menschen mit Einschränkung von 25 auf 35 Euro (Vorverkauf ebenfalls noch 25 Euro). Die Tageskarten kosten künftig einen Euro mehr, dann sind es 4,50 für Erwachsene und 3,50 für die anderen Personengruppen.

Auf Antrag von Simone Reusch (UBLM) bleibt der Preis für die Abendkarte, die von 18 bis 20 Uhr gilt, mit 2,50 Euro für Erwachsene indes unverändert. Montags gilt diese Karte schon von 16 bis 18 Uhr, weil danach das große Becken für das allgemeine Publikum geschlossen ist. Die DLRG hält dann Schwimmkurse für Kinder ab. Neu auf der Preisliste steht eine Familienkarte für Alleinerziehende, die zum Preis einer Eintrittskarte für einen Erwachsenen verkauft wird. Der Gemeinderat Wolfgang Janzen (UBLM) hatte sie beantragt, das Gremium war ohne Gegenstimmen einverstanden.

Drei Frühbadetage gibt es in der neuen Saison

Der Vorverkauf für alle Eintrittskarten beginnt am 13. April. Alle Preise und Vorverkaufskontakte stehen auf der Homepage der Gemeinde.

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Mönsheim erhöht zwar die Preise, doch die Grenzbachgemeinde verlängert zugleich auch die Öffnungszeiten. Mit dem Start in die neue Saison wird es statt bisher einem Frühbadetag ab 7.30 Uhr künftig drei geben – montags, mittwochs und freitags. An allen Tagen außer Montag ist das Freibad bis 20 Uhr geöffnet. Auf angenehme Badetemperaturen gebracht wird das Wasser in der Anlage übrigens mit Sonnenenergie.