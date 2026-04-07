Freibad in Mönsheim: Eintritt rauf, Öffnungszeiten länger – was sich jetzt für Badegäste ändert

Das Mönsheimer Freibad startet ab Himmelfahrt in die Saison. Besucher müssen mit höheren Preisen rechnen, profitieren aber von längeren Badezeiten und neuen Tarifen.
Die Tage sind zwar vielfach sonnig, doch es ist noch zu frisch für Spaß im Freibad. In Mönsheim kann vom Himmelfahrtstag, 14. Mai, an wieder geplanscht werden. Vier Monate lang wird das kleine, aber feine Freibad auch in dieser Saison wieder Anziehungspunkt für zahlreiche Gäste aus nah und fern sein, rund 39 000 waren es im vergangenen Jahr. Bis zum Ende der Sommerferien am 13. September ist die Anlage mit dem Nichtschwimmer- und dem Schwimmerbecken sowie dem Planschbecken geöffnet.