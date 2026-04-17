Freibad in Leonberg: So wird das Leobad startklar gemacht für den Mai

Noch ziehen Enten ihre Runden im Becken – doch hinter den Kulissen wird längst geschrubbt, geprüft und vorbereitet, dass alles für Badegäste fertig wird – auch das neue Kassensystem.
Im kleinen Becken am Sprungturm zieht ein Entenpaar gemächlich seine Bahnen. Wie zwei Turteltauben genießen sie die ungestörte Ruhe im nach der kalten Jahreszeit trüben, leicht grün schimmernden Wasser. Spätestens, wenn die ersten Badegäste das Leobad betreten, werden sie wohl das Weite suchen und sich ein neues, lauschiges Plätzchen suchen.