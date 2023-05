1 Bestürzung nach Unfall Foto: Imago//C. Hardt

Am Mittwoch zog ein Schwimmer einen leblosen sechsjährigen Jungen aus dem Becken des Holzgerlinger Freibads. Am Tag danach ist die Bestürzung über den Unfall groß, die Aufarbeitung des Falls hat begonnen.









Der Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag im Holzgerlinger Waldfreibad ereignet hat, löst in der Stadt Bestürzung aus. Um 14.30 Uhr zog ein Schwimmer einen leblosen Jungen aus dem Becken. Nach einer ersten Behandlung durch die Rettungskräfte kam der Sechsjährige in einem kritischen Gesundheitszustand mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik. Zum Zustand des Kindes gebe es keinen neuen Stand, teilt eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf Anfrage mit.