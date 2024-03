1 Wenig Glück hatte die Gemeinde Gärtringen in der Vergangenheit mit den Mitarbeitern ihres Freibads. Foto: Archiv/Eibner/Sandy Dinkelacker

Ein arbeitsrechtlicher Streit mit zwei Bademeistern des Gärtringer Freibads hatte die Gemeinde seit vergangenem Jahr beschäftigt. Jetzt ist das Urteil da.











2023 war kein gutes Jahr für das Freibad in Gärtringen – zumindest, was das Personal betrifft. Zwei Streitfälle landeten nämlich vor dem Stuttgarter Arbeitsgericht. Erst hatte sich die Gemeinde im vergangenen Sommer fristlos von ihrem Schwimmmeister getrennt, der sich vor dem Arbeitsgericht schließlich eine Entschädigung erstritt. Dann engagierte die Gemeinde zwei neue Bademeister – und geriet mit ihnen in Streit. Diese waren jedoch nie, wie Bürgermeister Thomas Riesch betont, bei der Gemeinde angestellt, sondern arbeiteten selbstständig über einen Dienstleistervertrag.