Weinstadt will zwei alte Freibäder zugunsten eines zentralen Neubaus schließen. Das lokale Klimabündnis kritisiert die Pläne und prophezeit dadurch weitere Probleme.
Aus zwei mach eins, so lautet der umstrittene Plan der Stadt Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) für die Freibäder. Die Einrichtungen in den Ortsteilen Beutelsbach und Strümpfelbach – beide stammen aus den 1930er Jahren und sind stark sanierungsbedürftig – sollen geschlossen und durch ein neues Freibad im Ortsteil Endersbach ersetzt werden. Für die Finanzierung des neuen Freibads sollen die Einnahmen aus dem Verkauf der frei werdenden Flächen in Beutelsbach und Strümpfelbach als Baugrund beitragen.