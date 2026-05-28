Freibad Böblingen: „Sind beschissen“ - Besucher ärgern sich über neue Öffnungszeiten

Das Böblinger Freibad unterbricht unter der Woche von 9 bis 11 Uhr den Badebetrieb und macht abends früher zu. Das kommt bei vielen Besuchern nicht gut an.

Es sind Pfingstferien, die Sonne brennt und das Thermometer nähert sich schon am Vormittag der 30-Grad-Marke. Vor dem Böblinger Freibad hat sich am Mittwoch eine Schlange gebildet. Die Menschen warten darauf, dass es 11 Uhr wird und sie das Bad betreten dürfen. Dass sie zu dieser Uhrzeit auf Einlass warten, ist neu. In der Vergangenheit hatte das Freibad durchgehend geöffnet.

Doch seit dieser Saison wurden die Öffnungszeiten eingeschränkt. Das Bad hat nur noch am Wochenende und an Feiertagen durchgehend geöffnet. Unter der Woche schließt es am Vormittag zwischen 9 und 11 Uhr und am Abend bereits um 19 Uhr. Bei den Besucherinnen und Besuchern ruft das großen Ärger hervor. „Beschissen“ und „wenig kundenfreundlich“ sei das, ist in der Warteschlange ziemlich oft zu hören.

Böblinger Freibad mit kürzeren Öffnungszeiten

Die Freibadbesucher ärgern sich sowohl über die Unterbrechung am Vormittag als auch den früheren Schluss am Abend. In der Vergangenheit hatte das Freibad abends bis 19.30 Uhr und im Hochsommer sogar bis 20 Uhr geöffnet. Einer 15-Jährigen, die mit ihrer Familie vor dem Bad wartet, gefallen die neuen Öffnungszeiten überhaupt nicht. „Das ist nicht nur in den Ferien blöd, sondern auch wenn Schule ist. Dann wird es nämlich abends knapp“, sagt sie. Ihr Wunsch: Das Bad soll um 9 Uhr öffnen und um 20 Uhr schließen.

Janine Klöss hält ebenfalls wenig von den neuen Öffnungszeiten. Sie genieße es eigentlich mit ihren Kindern in den Ferien am Vormittag schwimmen zu gehen, um der Mittagshitze auszuweichen. Zur Schulzeit wiederum werde es mit der früheren Schließzeit am Abend eng. Ihr Fazit: „Auf lange Sicht werden wir wohl nach Sindelfingen gehen.“

Sindelfingen als Ausweichbad – diese Überlegung stellen einige in der Warteschlange an. Etwa Antonello Longo. „Wir haben Kinder und wollen früh ins Freibad“, sagt er. Oder eine Frau, die hinter ihm in der Schlange steht. „In den Ferien erst um 11 Uhr aufmachen – das geht gar nicht“, ereifert sie sich. „Hier wird am falschen Fleck gespart.“

Abends wird ein Freibadbesuch knapp

Jeanette Steffan findet den früheren Betriebsschluss am Abend besonders schlimm. „Wenn man von der Arbeit kommt, lohnt es sich gar nicht mehr, Schwimmen zu gehen.“ Denn Schließzeit 19 Uhr bedeutet, dass die Badezeit eine halbe Stunde vorher, also bereits um 18.30 Uhr, endet. Eine Leserbriefschreiberin berichtet von enttäuschten Gesichtern am Abend. Wer es nach Feierabend gerade so auf 18 Uhr ins Bad schaffe, müsse eine halbe Stunde später schon wieder aus dem Wasser raus. „Wäre es wirklich so viel teurer, das Bad eine Stunde länger geöffnet zu lassen?“, fragt sie.

Mit Spiel und Spaß hat das Böblinger Bad 2023 seinen 70. Geburtstag gefeiert. Foto: Stefanie Schlecht

In der Warteschlange vor dem Bad gibt es allerdings nicht nur negative Stimmen. Einzelnen Wartenden sind die neuen Öffnungszeiten noch gar nicht aufgefallen oder sie machen ihnen nichts aus. Einem älteren Herrn passen sie exakt in seinen Tagesablauf. Am Morgen spüle er Geschirr ab und wasche Wäsche, bis das alles erledigt ist, sei es ohnehin kurz vor 11 Uhr. Ein Paar aus Leinfelden-Echterdingen sieht es ebenfalls gelassen. „Wir sind Rentner, das spielt für uns keine Rolle.“ Und es sei klar, dass Kommunen sparen müssten.

Gründe für die neuen Öffnungszeiten

Als Gründe für die veränderten Öffnungszeiten führen die Stadtwerke Böblingen, die das Bad betreiben, vor allem Sparzwänge, eine knappe Personaldecke und gestiegene Sicherheitsanforderungen an. In einer Gemeinderatssitzung im März hatte Christine Tomschi, Geschäftsführerin der Stadtwerke, die Situation dargelegt.

In den vergangenen Jahren hat das Freibad demnach neben dem eigenen Personal Leihkräfte beschäftigt. So waren genug Menschen im Einsatz, um die Schwimmbecken zu überwachen und den Badebetrieb am Laufen zu halten. Nun ist offenbar das Geld für die Leihkräfte nicht mehr da. Um weiterhin einen „sicheren und regelkonformen Betrieb mit durchgehender Aufsicht durch qualifiziertes Personal“ zu gewährleisten, habe man das Konzept mit den veränderten Öffnungszeiten entwickelt, so eine Sprecherin der Stadtwerke. Um die Einnahmen zu steigern, wurden zudem die Eintrittspreise leicht erhöht.

Zwar kommt bei den Stadtwerken Kritik an, von Seiten des Bades fällt ein erstes Fazit allerdings positiv aus: „Aus Sicht des Bäderbetriebs tragen die angepassten Abläufe bereits dazu bei, den Betrieb insgesamt zu stabilisieren und gleichzeitig die Servicequalität für die Badegäste unter den aktuellen Rahmenbedingungen bestmöglich sicherzustellen.“

Öffnungszeiten eingeschränkt und Preise erhöht

Zweimal zahlen?

Eine Frage, die sich einige der Wartenden stellten: Muss ich zweimal zahlen, wenn ich am gleichen Tag am frühen Morgen und am späten Vormittag ins Bad will? Die Antwort der Stadtwerke Böblingen: Besucher ohne Saisonkarte müssen ein neues Ticket lösen. Das Kassensystem könne eine Unterbrechung des Freibadbesuchs technisch nicht abbilden.

Eintritt erhöht

Das Böblinger Freibad hat nicht nur die Öffnungszeiten eingeschränkt, sondern auch die Eintrittspreise erhöht. Eine Einzelkarte für Erwachsene kostet ab dieser Saison beispielsweise fünf Euro statt 4,80 Euro.

Andere Bäder

Während das Sindelfinger Freibad weiterhin durchgehend geöffnet hat, hat beispielsweise auch Herrenberg die Öffnungszeiten eingeschränkt. Von Dienstag bis Donnerstag hat das Freibad von 6 bis 8 Uhr und dann wieder von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Montags und freitags von 13 bis 20 Uhr und am Wochenende von 8 bis 20 Uhr.