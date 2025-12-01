Liam Gallagher hat vor und während der großen Reunion-Tour von Oasis auf Alkohol verzichtet. Nachdem er sich doch wieder "ein paar Bier" genehmigt hat, ist er jetzt erneut "auf dem rechten Weg".
Vor wenigen Wochen hat Liam Gallagher (53) mitgeteilt, dass Oasis sein Leben gerettet hat. Der britische Musiker, der mit seinem Bruder Noel Gallagher (58) seit dem Sommer auf großer Reunion-Tournee der Band war, griff früher oft zur Flasche. Nach einem offenbar glücklicherweise nur kleinen Rückfall hat der Sänger dem Alkohol nun erneut abgeschworen.