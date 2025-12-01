Liam Gallagher hat vor und während der großen Reunion-Tour von Oasis auf Alkohol verzichtet. Nachdem er sich doch wieder "ein paar Bier" genehmigt hat, ist er jetzt erneut "auf dem rechten Weg".

Vor wenigen Wochen hat Liam Gallagher (53) mitgeteilt, dass Oasis sein Leben gerettet hat. Der britische Musiker, der mit seinem Bruder Noel Gallagher (58) seit dem Sommer auf großer Reunion-Tournee der Band war, griff früher oft zur Flasche. Nach einem offenbar glücklicherweise nur kleinen Rückfall hat der Sänger dem Alkohol nun erneut abgeschworen.

Liam Gallagher hatte "ein paar Bier" Gallagher ist dafür bekannt, auf der Social-Media-Plattform X frei seine Gedankenwelt zu äußern und sich auch mit seinen vielen Fans auszutauschen. In diesem Rahmen hat der Brite mitgeteilt, dass er künftig offenbar weiterhin gut auf den Alkohol verzichten kann.

Nachdem rund 60.000 Fans kürzlich im brasilianischen São Paulo zusammen mit Oasis das große Finale der Reunion-Tour gefeiert haben, schrieb ein Nutzer scherzhaft auf X, dass Liam wohl in einer psychiatrischen Einrichtung gelandet wäre, wenn die Band noch länger getourt wäre. Gallagher fragte sich: "Wieso das denn?" Auf seinen Konsum angesprochen, erklärte er daraufhin: "Ich hatte ein paar Bier. Habe ich nicht gefühlt. Bin zurück auf dem rechten Pfad, frei von Versuchung." Einem anderen Fan antwortete Gallagher, dass er es genießen würde, nüchtern zu sein.

Schon vor einigen Wochen war Gallagher auf der Plattform von einem Fan darauf angesprochen, dass er auf Tour "großartige Arbeit" leistet und fit bleibt, auch wenn er dafür "wie ein Mönch" leben müsse. "Oasis hat mein Leben gerettet", antwortete der Musiker. Es sei an der Zeit gewesen, "dass ich mein Leben in Ordnung bringe". Er habe mit dem Trinken, dem Rauchen und anderen Dingen aufgehört. Es seien "Opfer, die gebracht werden mussten". Die Nachfrage einer anderen Nutzerin, ob er nicht "das gelegentliche Guinness" vermisse, beantwortete er gewohnt direkt: "Ja, ich vermisse es, totalen Blödsinn zu reden, wenn ich betrunken bin."