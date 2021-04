Hundehalterin legt sich mit Polizisten an

Vier Personen in Ludwigsburg verletzt

1 Beamte hatten es in Ludwigsburg mit einer renitenten Hundebesitzerin und ihrem Lebensgefährten zu tun. Foto: dpa/Carsten Rehder

Einer Streifenwagenbesatzung fällt am frühen Sonntagmorgen ein herrenloser Hund in Ludwigsburg auf. Als die Polizisten ihn einfangen wollen, läuft er nach Hause. Die Besitzerin ist überhaupt nicht erfreut, als die Beamten vor ihrer Tür stehen.

Ludwigsburg - Ein frei laufender Hund in Ludwigsburg hat am frühen Sonntagmorgen zu einem Disput zwischen den Haltern und mehreren Polizisten geführt. Bei der Auseinandersetzung, die auch körperlich ausgetragen wurde, wurden vier Personen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war einer Streife gegen 4 Uhr das herrenlose Tier in der Schorndorfer Straße aufgefallen.

Beim Versuch ihn einzufangen, lief der Hund nach Hause. Darüber, dass die Beamten daraufhin bei der Hundebesitzerin klingelten, war die Frau gar nicht erfreut und weigerte sich, sich auszuweisen. Dabei hielt die Frau den Arm einer Polizistin fest, als diese den Griff lösen wollte, fing die 41-Jährige an zu schreien. Daraufhin wurde ihr 53-jähriger Lebensgefährte auf die Situation aufmerksam. Der Mann beleidigte die Polizisten und versuchte sich unter anderem mit einem Bodycheck zur Wehr zu setzen. Nur mit Hilfe weiterer Beamter gelang es, das Pärchen festzunehmen. Die beiden erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen, genauso wie zwei der Polizisten.

Nachdem die Personalien festgestellt worden waren, durften die 41- sowie der 53-Jährige wieder zurück in ihre Wohnung. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung.