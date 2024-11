Am Mittwochmorgen ist es bei Freenet-Mail zu einer technischen Störung gekommen, die zahlreiche Nutzer betrifft. Bereits seit etwa 8:30 Uhr berichten Anwender über Schwierigkeiten beim Einloggen sowie beim Senden und Empfangen von E-Mails.

Die Störung scheint flächendeckend aufzutreten und sorgt für Unmut, da viele auf den Dienst im beruflichen und privaten Alltag angewiesen sind. Noch ist unklar, welche Ursache den Ausfall ausgelöst hat und wie lange die Beeinträchtigungen anhalten werden.

Betroffene sollten vorerst Geduld bewahren und es in regelmäßigen Abständen erneut versuchen. Freenet hat bisher keine offizielle Stellungnahme abgegeben, doch in der Regel arbeitet das technische Team eines Dienstes bei solchen Problemen mit Hochdruck an einer Lösung.