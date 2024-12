Free-TV-Comeback für Raab: Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli: So lief die erste Show

1 Stefan Raab (l.) und Michael "Bully" Herbig (r.) mit "Schnulli" Marc. Foto: RTL/Raab ENTERTAINMENT/Markus Hertrich

Von wegen "Schnulli": Stefan Raab und Michael Bully Herbig mussten sich in der ersten Folge des neuen RTL-Formats "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" geschlagen geben.











Stefan Raab (58) ist zurück im Free TV: Am Samstagabend (21. Dezember) kehrte die Entertainment-Legende erstmals seit seiner Box-Revange gegen Regina Halmich (48) mit einer spektakulären Show auf die Bildschirme zurück. In "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" (ab sofort auf RTL+ verfügbar) trat der 58-Jährige gemeinsam mit Michael "Bully" Herbig (56) in zwölf Runden gegen einen Herausforderer an.