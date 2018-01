Fredo Santana Junger Rapper stirbt an Krampfanfall

Von (wue/spot) 20. Januar 2018 - 21:17 Uhr

Wurde Freitagnacht tot in seiner Wohnung gefunden: Fredo Santana Foto: instagram.com/fredosantanassr

Ein neues Mitglied im verfluchten "Klub 27": Rapper Fredo Santana wurde am Freitag in seinem Zuhause in Los Angeles tot aufgefunden.

Fredo Santana ("Been Savage") ist tot. Der junge Rapper starb Freitagnacht im Alter von nur 27 Jahren, wie seine Familie dem US-Promi-Portal "TMZ" bestätigt. Ein Krampfanfall soll die Todesursache gewesen sein. Die Freundin von Derrick Coleman, so sein bürgerlicher Name, habe den Rapper gegen 23:30 Uhr tot auf dem Boden seiner Wohnung in Los Angeles gefunden.

Hier hören Sie das Mixtape "Fredo Kruger 2" von Fredo Santana

Erst kürzlich war er im Krankenhaus

Der aufstrebende Rapper, der auf Instagram rund 1,5 Millionen Follower besaß, habe in den vergangenen Monaten mit Leber- und Nierenproblemen zu kämpfen gehabt. Er sei deswegen sogar kürzlich in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Es wird spekuliert, dass der Tod Fredo Santanas mit dem Drogenmixgetränk "Purple drank" - oder auch "Lean" - zusammenhängen könnte. Das Getränk besteht für gewöhnlich unter anderem aus Limonade, zerkleinerten Bonbons und verschreibungspflichtigem Hustensaft, der das Opiat Codein enthält.

Einige Rapkollegen, darunter auch der kanadische Hit-Garant Drake (31, "Hotline Bling"), meldeten sich nach der Nachricht über Fredo Santanas Tod in den sozialen Medien zu Wort. Drake postete ein Bild der beiden auf Instagram und schrieb dazu: "Ruhe in Frieden, Santana." Fredo Santana ist das neueste Mitglied im berüchtigten "Klub 27". Diesem gehören bekannte Musiker wie Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin und Amy Winehouse an, die allesamt im Alter von 27 Jahren gestorben sind.