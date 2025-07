Die Wimbledon Championships locken weiterhin viele Promis und Royals an. Am Montag nahm sich selbst der dänische König Frederik X. eine Tennis-Auszeit.

Wimbledon bleibt auch am achten Tag einer der derzeitigen Promi- und Royal-Hotspots in Großbritannien. Am Montag gab sich auch ein waschechter Monarch die Ehre. Ohne seine Ehefrau, Königin Mary von Dänemark (53), zog es den dänischen König Frederik X. (57) nach London.

Bei den Wimbledon Championships erwartete den Royal allerdings nicht nur ein spannendes Tennismatch. Auf Bildern von dem prestigeträchtigen Turnier ist er auch bei angeregten Gesprächen mit der britischen Herzogin Sophie (60) zu sehen. Worüber die Ehefrau von König Charles' (76) Bruder Prinz Edward (61) und der dänische König sich unterhalten haben, ist nicht bekannt. Beide lachen jedoch auf den Aufnahmen und wirken bestens gelaunt.

In den vergangenen Tagen wurden - wie gewohnt - zahlreiche internationale Stars in Wimbledon gesichtet. Schon an Tag eins nahm etwa Prinzessin Beatrice (36) in der sogenannten Royal Box Platz, die geladenen Gästen wie Mitgliedern der Königsfamilie oder Promis vorbehalten ist. Mitgenommen zum Tennis-Event hatte die Tochter von Prinz Andrew (65) ihre Mutter Sarah "Fergie" Ferguson (65). Es folgten unter anderem auch Auftritte von Hollywoodstars wie Cate Blanchett (56), Russell Crowe (61) oder Andrew Garfield (41).

Zu weiteren berühmten Gästen an diesem Montag zählten unter anderem Ex-Tennisprofi Roger Federer (43) und Sänger Sir Cliff Richard (84). Daneben zeigten sich auch Carole (70) und Michael Middleton (76), die Eltern von Prinzessin Kate (43).

Die Ehefrau von Prinz William (43) hat das Turnier in diesem Jahr bisher noch nicht besucht. Sie gilt jedoch als großer Tennisfan und ist auch Schirmherrin des Clubs, der die Championships ausrichtet. Traditionell besucht sie jedes Jahr das Event. Im letzten Jahr war sie gemeinsam mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte (10) und ihrer Schwester Pippa Matthews (41) vor Ort. Es war damals erst Kates zweiter öffentlicher Auftritt nach Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung. Ob sie sich in dieser Woche in Wimbledon zeigen wird, ist bislang nicht offiziell bestätigt.