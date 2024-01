Frederik von Dänemark: Wer bei seiner Inthronisation fehlen wird

Kronprinz Frederik steht das größte Ereignis seines Lebens bevor: Am Sonntag wird er König von Dänemark. Während die Welt zuschaut, werden aber einige enge Familienmitglieder bei dem besonderen Anlass fehlen. Das erinnert an die Krönung in Großbritannien.

Nach der Abdankung von Margrethe II. (83) wird ihr Sohn Frederik (55) am Sonntag, 14. Januar, zusammen mit seiner Frau Mary (51) den Thron von Dänemark besteigen. Das historische Ereignis in Kopenhagen - es ist der erste Thronwechsel nach 52 Jahren - werden ausgerechnet einige Familienmitglieder jedoch verpassen.

Prinz Joachim kommt ohne Frau und Kinder

Wenn der Kronprinz zu König Frederik X. wird, werden seine Nichte, seine drei Neffen und seine Schwägerin nicht dabei sein. Denn wie unter anderem die dänische Zeitung "Billed Bladet!" berichtete, wird Frederiks einziger Bruder Joachim (54) ohne seine Familie kommen. Seine Frau, Prinzessin Marie (47), und ihre beiden Kinder, Graf Henrik (14) und Gräfin Athene (11), werden in Washington, D.C. bleiben. Dort lebt die Familie, seit Joachim am 1. September 2023 Verteidungsattaché an der dänischen Botschaft wurde. Seine beiden älteren Söhne - Graf Nikolai (24) und Graf Felix (21) aus seiner ersten Ehe - wurden laut der dänischen Zeitung "Ekstra Bladet" nicht einmal zur besonderen Veranstaltung eingeladen. Die scheidende Königin wolle das Ereignis nur im kleinsten Familienkreis feiern, heißt es.

Laut eines Palastsprechers soll Prinz Joachim bereits einen Tag nach den Feierlichkeiten zurück in die USA fliegen. Das erinnert an Prinz Harry (39), der zur Krönung seines Vaters König Charles III. (75) im Mai 2023 auch nur eine kurze Stippvisite in seiner alten Heimat einlegte und ohne Frau Meghan (42) und die beiden Kinder kam.

Streit wegen Titelentzugs

Wie in Großbritannien kam es auch im dänischen Königshaus zu Spannungen innerhalb der Familie. Im Jahr 2022 hatte Königin Margrethe II. beschlossen, den vier Kindern ihres jüngsten Sohnes die königlichen Titel zu entziehen und damit die Monarchie zu verschlanken. Joachim hatte sich in den folgenden Tagen gegen die Entscheidung seiner Mutter ausgesprochen und behauptet, dass seine Kinder dadurch "geschädigt" würden. Margrethe entschuldigte sich für den Zeitpunkt der Ankündigung, stand aber generell zu dem Schritt. Ihr Sohn bemängelte gegenüber der lokalen Nachrichtenagentur BT, dass innerhalb der königlichen Familie "die Kommunikation fehlte". In dem Gespräch gaben Joachim und seine zweite Frau Marie auch an, dass ihre Beziehung zu Prinz Frederik und Prinzessin Mary "kompliziert" sei.

Königin Margrethe II. hatte in ihrer Neujahrsansprache überraschend ihre Abdankung verkündet. Sie ist die am längsten regierende Monarchin Europas und verlässt nun den Thron nach 52 Jahren zugunsten ihres Sohnes. Die ARD überträgt die Ereignisse am Sonntag ab 14.15 Uhr. Das ZDF zeigt ab 18 Uhr eine 30-minütige Sendung mit den Highlights des Thronwechsels.