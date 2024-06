1 Teststrecke für E-Lastwagen mit Oberleitung auf der A5 (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/Silas Stein

Schon in wenigen Jahren dürften laut dem Fraunhofer-Institut in Karlsruhe Elektro-Lastwagen wettbewerbsfähig sein.











Link kopiert



Elektro-Lastwagen im Schwerverkehr dürften nach Einschätzung des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung schon in wenigen Jahren wettbewerbsfähig sein. Sie profitierten „von schnell sinkenden Kosten für Batterien und Brennstoffzellen“, teilten die Forscher am Donnerstag in Karlsruhe mit. Vor allem Batterie-Lastwagen dürften „die techno-ökonomische Wettbewerbsfähigkeit mit heutigen Diesel-Lkw für die meisten Anwendungsfälle in absehbarer Zeit erreichen“, sagte Studienautor Steffen Link.