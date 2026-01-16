Frauke und Nele Ludowig im GEO-Quiz: Diese prominenten Mutter-Tochter-Duos glänzen gemeinsam im TV

Ob beim Quiz, auf dem Laufsteg oder in der Reality-Welt: Diese prominenten Mutter-Tochter-Duos zeigen, dass Talent und TV-Tauglichkeit oft in der Familie liegen.

Am 16. Januar stellen sich Moderatorin Frauke Ludowig (61) und ihre Tochter Nele (22) beim großen "GEO-Quiz" (20:15 Uhr bei RTL) den kniffligen Fragen - und beweisen, dass sie nicht nur privat ein eingespieltes Team sind. Das RTL-Mutter-Tochter-Gespann reiht sich damit in eine Riege berühmter weiblicher TV-Duos ein, die gemeinsam für Aufmerksamkeit sorgen.

Heidi und Leni Klum Nicht nur bei gemeinsamen Shootings, auch im TV sind Leni Klum (21) und ihre berühmte Mutter Heidi Klum (52) ein eingespieltes Team. Leni, die Ende Dezember 2020 den Sprung in die Öffentlichkeit wagte und für die Januar-Ausgabe auf dem Cover der deutschen "Vogue" gemeinsam mit ihrer Mutter posierte, war seitdem bereits mehrmals bei "GNTM" dabei. Zuletzt nahm sie im Februar 2025 neben ihrer Mutter als Gastjurorin Platz.

Und die gemeinsame TV-Präsenz geht weiter: "ProSieben plant für das Frühjahr 2026 eine zweiteilige Prime-Time-Doku über Heidi Klum und ihre Kinder Leni und Henry mit dem Titel 'On & Off the Catwalk - by Heidi Klum'", bestätigte der Sender Ende November gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news. An zwei Abenden soll der Klum-Clan also jeweils ab 20:15 Uhr an die Bildschirme locken.

Natascha und Cheyenne Ochsenknecht

Ein Power-Duo bilden auch Natascha Ochsenknecht (61) und Tochter Cheyenne (25). Die beiden sind seit 2022 in der nach ihrer Familie benannten erfolgreichen Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" (Sky) zu sehen. 2023 kam ein Ableger für Cheyenne dazu: In "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" gibt sie mit Ehemann Nino Sifkovits Einblicke in ihr Familien- und Hofleben.

Auch getrennt voneinander haben die beiden schon einige Ausflüge ins TV gewagt und sich gegenseitig dabei unterstützt. Natascha Ochsenknecht nahm 2018 an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und ihre Tochter kam inoffiziell als Begleitung mit. Cheyenne nahm 2018 an "Let's Dance" teil, wurde jedoch in Folge zwei rausgewählt.

Carmen Geiss und Shania und Davina Geiss

Seit dem 3. Januar 2011 gewähren Robert (61) und Carmen Geiss (60) mit ihren Töchtern Shania (21) und Davina Geiss (22) Einblicke in ihr Leben als glamouröse Millionärsfamilie. Seit 15 Jahren läuft "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" bei RTLzwei. Davina und Shania, die auch schon bei "Schlag den Star" gemeinsam antraten, haben 2022 mit "Davina & Shania - We Love Monaco" ein eigenes Spin-off bekommen.

Danni Büchner und Joelina und Jada

Daniela Büchner (47) wurde ursprünglich durch die VOX-Doku "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" bekannt und eroberte anschließend das Reality-TV. Vor der Kamera zeigt sie sich auch immer wieder mit ihren Kindern. 2024 nahm sie gemeinsam mit Tochter Joelina Karabas an "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" teil. 2025 war Daniela Büchner mit ihrer Tochter Jada in der RTLzwei-Schätz-Show "Dinge gibt's" mit dabei. Auch in der gemeinsamen Doku-Soap "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" sind die drei zu sehen.

Iris und Daniela Katzenberger

Iris Katzenberger (58) stand ihrer Tochter Daniela anfangs in den Doku-Soaps "Auf und davon - Mein Auslandstagebuch", "Goodbye Deutschland" und "Daniela Katzenberger - natürlich blond" zur Seite. Auch in den weiteren Formaten ihrer Tochter war Iris stets präsent und startete nebenbei ihre eigene Reality-Karriere. Sie nahm unter anderem am Dschungelcamp, am "Kampf der Realitystars" oder an "Promi Big Brother" teil.

Frauke und Nele Ludowig

Nele Ludowig Roeffen ist durch ihre Mutter Frauke Ludowig in die Öffentlichkeit getreten. Im Herbst 2022 startete sie eine eigene Webvideo-Reihe auf "RTL.de". "Ich habe schon lange den Traum, journalistisch zu arbeiten und freue mich sehr auf die großartige Chance, in der Webvideo-Reihe anderen jungen Menschen interessante Geschichten auch abseits des Rampenlichts zu erzählen", erklärte sie zum Start. Mittlerweile hat sie ihren eigenen Videopodcast "Nele Meets", in dem auch ihre Mutter bereits zu Gast war. Auch TV-Auftritte wie beim "Kölner Treff" absolvieren sie gemeinsam oder präsentierten als Mutter-Tochter-Duo eine Haircare-Serie. Vor der Kamera sind sie mittlerweile ein eingespieltes Team und auch auf dem roten Teppich immer öfter gemeinsam zu sehen.