Frauke und Nele Ludowig im GEO-Quiz: Diese prominenten Mutter-Tochter-Duos glänzen gemeinsam im TV

Ob beim Quiz, auf dem Laufsteg oder in der Reality-Welt: Diese prominenten Mutter-Tochter-Duos zeigen, dass Talent und TV-Tauglichkeit oft in der Familie liegen.
Am 16. Januar stellen sich Moderatorin Frauke Ludowig (61) und ihre Tochter Nele (22) beim großen "GEO-Quiz" (20:15 Uhr bei RTL) den kniffligen Fragen - und beweisen, dass sie nicht nur privat ein eingespieltes Team sind. Das RTL-Mutter-Tochter-Gespann reiht sich damit in eine Riege berühmter weiblicher TV-Duos ein, die gemeinsam für Aufmerksamkeit sorgen.