Frauentennis in Stuttgart: Mercedes steigt groß ein – was bedeutet das für das Porsche-Turnier?

Das kommt überraschend: Mercedes wird Exklusivpartner der Frauen-Tennisorganisation WTA. Was bedeutet das für die Turnierlandschaft – und den Porsche Grand Prix in Stuttgart?
Es war hoher Besuch im Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum zu Gast. Niemand Geringeres als Roger Federer, Billie Jean King und Coco Gauff gaben sich die Ehre – drei Ikonen des Tennissports. Und auch wenn Moderatorin Andrea Petkovic nur im Spaß von der „Pressekonferenz des Jahrhunderts“ sprach, war klar, dass etwas Bedeutendes im Schwange war.