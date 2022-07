1 Die Interimstrainerin Lisa Lang (Mitte) erklärt beim Trainingsauftakt, was sie vom neu gegründeten Frauenteam des VfB Stuttgart sehen will. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Vereinsmanagerin Lisa Lang hat beim Frauenteam des VfB Stuttgart vorübergehend auch den Trainerposten übernommen – wir nennen die Gründe.















Ziemlich überraschend hat Lisa Lang eine Doppelfunktion beim VfB Stuttgart eingenommen. Sie ist jetzt nicht nur Vereinsmanagerin, sondern auch Trainerin des neu gegründeten Frauenteams. „Auf Zeit und nach englischem Modell“, wie Rainer Adrion, der Vizepräsident und Aufsichtsrat, beim Trainingsauftakt auf dem Gelände des Kooperationspartners VfB Obertürkheim erklärte.

Zu diesem Wechsel ist es gekommen, weil André König dem Projekt den Rücken gekehrt hat. Der bisherige Coach sollte nach dem Abstieg in die Oberliga und der späten Saisonanalyse nur noch als Co-Trainer fungieren. Das wollte König nicht.

Kurzfristig fand der VfB jedoch keinen geeigneten Ersatz. Deshalb ist nun vorübergehend Lang am Zug, die ihrem bisherigen Verein TSV Münchingen schon länger mitgeteilt hatte, dass sie ihre Trainertätigkeit dort beenden werde. „Ich werde jetzt so lange mit vollem Engagement die beiden Aufgaben erfüllen, bis wir den Wunschkandidaten auf dem Trainerposten gefunden haben“, sagt Lang. Das soll sich nicht ewig hinziehen. Und das Ziel bleibt ohnehin das gleiche: Wiederaufstieg in die dritthöchste Spielklasse. Denn schließlich strebt der VfB mit dem neuen Frauenteam nach oben.