Frauenparty beim Volksfest: „Mei Dirndl is in da Wäsch“ – wenn Ladys auf dem Wasen aufdrehen

Es muss nicht immer Tracht sein. Manchmal reicht auch eine gute Ausrede: „Mei Dirndl is in da Wäsch“ – mit diesem Shirt-Spruch feiern Trendverweigerinnen die Ladys Night.
Männer müssen draußen bleiben! Auf der Empore des Schwabenbräu-Zelts Schwabenwelt sind am Donnerstagabend, da der VfB Stuttgart in Basel verliert, die Frauen in einem abgesperrten Bereich ganz unter sich. Festwirt Michael Wilhelmer meldet für die Premiere seiner Ladys-Night (Motto: „High Heels & Hendl“): Ausgebucht! „Es war Mega mit 480 Frauen“, sagt er, „alle toll gedirndelt.“