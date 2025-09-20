Frauenklinik Stuttgart: Stuttgarterin berichtet: Das passiert bei einer Kaisergeburt

Die Kaisergeburt git als sanfte Version des Kaiserschnitts – schon im Moment der Geburt können Eltern ihr Baby sehen. Eine Stuttgarterin berichtet von ihrer Erfahrung.
Der Moment, als Julia Nägele und ihr Mann ihre Tochter zum ersten Mal erblickten war „wirklich schön und sehr berührend“ – und etwas ganz Besonderes. Denn sie konnten ihrem Baby im Augenblick der Geburt in die Augen schauen, obwohl es per Kaiserschnitt auf die Welt kam. Üblicherweise haben Eltern bei einem Kaiserschnitt nicht das Privileg eines ersten visuellen Kontakts: Ein Sichtschutz verhindert normalerweise den Blick auf den aufgeschnittenen Bauch der Mutter. Auch wird das Baby der Mutter meist erst nach ein paar Minuten übergeben, wenn es bereits in Tücher gewickelt wurde. Bei der sogenannten Kaisergeburt ist das anders.