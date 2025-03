Frauenhaus Ludwigsburg: Enttäuscht über Frauenhaus-Zuschuss: „Wie viel sind uns Frauenleben wert?“

1 Die Zukunft eines Ludwigsburger Frauenhauses hängt wieder in der Luft. Foto: dpa/Maja Hitij

Der Kreistag hat einen Zuschuss von 500 000 Euro für ein neues Frauenhaus beschlossen, doch die Verantwortlichen sind sauer. Die kleine Summe sei ein Schlag ins Gesicht – und das nur wenige Tage nach dem mutmaßlichen Frauenmord in Remseck.











Die Pressemitteilung des Landratsamtes klingt wie ein Durchbruch: Ein neues Frauenhaus wird bezuschusst, das Projekt kann endlich vorangetrieben werden, Familien finden Schutz. Doch für Arezoo Shoaleh vom Verein Frauen für Frauen ist die Freude getrübt. Die zugesagten 500 000 Euro des Landkreises Ludwigsburg seien nicht ausreichend. Für sie ist das Verhalten von Landrat Dietmar Allgaier und den Beschluss des Kreistages unerklärlich. Nach zwei mutmaßlichen Morden von Männer an ihren Frauen in Remseck und Ostfildern in den vergangenen Tagen, hätte der Kreistag unbedingt ein Zeichen für die Sicherheit von Frauen setzen müssen, so Shoaleh.