1 In der vergangenen Saison lief sie noch in der Bundesliga auf, nun geht Jana Beuschlein (rechts) für den VfB Stuttgart in der vierten Liga auf Torejagd. Foto: Baumann

Jana Beuschlein kam aus der Bundesliga, nun peilt sie mit den Schwaben den Aufstieg an – woran der VfB in der vergangenen Saison noch scheiterte.









Wenn in eineinhalb Wochen die Fußball-Oberliga der Frauen in die neue Saison startet, gibt es einen haushohen Favoriten: den VfB Stuttgart. Dieser nimmt die Rolle selbstbewusst an. Das eigens ausgerufene Saisonziel ist das Maximum: „Wir wollen aufsteigen“, sagt der Sportdirektor Sascha Glass. Sprich: Meister werden. Punkt, nichts anderes. Im zweiten Anlauf soll es für die Frauen mit dem roten Brustring klappen, nachdem am Ende der vergangenen Saison nur ein enttäuschender zweiter Platz gestanden ist. Für dieses Unterfangen hat der VfB personell nachgelegt. Der Königstransfer gelang dem Verein, der 2022 im Rahmen einer Kooperation mit dem VfB Obertürkheim das Startrecht für seine aktuelle Spielklasse erlangt hat, mit der Verpflichtung von Jana Beuschlein. Die 27-Jährige stürmte zuletzt in der Bundesliga für den 1. FC Köln (19 Einsätze). Nun gilt für sie: vierte statt erste Liga.