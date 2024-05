1 Anders als im Hinspiel war es diesmal eine klare Sache für den VfB. Im Bild: Jana Spengler (rechts) gegen Sophie Schwägler. Foto: /Robin Rudel

Der VfB Stuttgart schlägt im Derby der Frauenfußball-Oberliga den FSV Waldebene Ost mit 3:0 und steht damit vor einem Endspiel um den ersehnten Aufstieg.











Es ist schon bemerkenswert, dass bei einem derart ernsten Sport wie dem Fußballspiel gelegentlich Humor aufblitzt – wenn auch zumeist unbeabsichtigt. Es war noch einige Minuten hin bis zum Anpfiff des Frauen-Oberligaderbys zwischen dem VfB Stuttgart und dem FSV Waldebene Stuttgart-Ost, als ein Klassiker von Britney Spears aus den Boxen schallte: „Oops! I did it again“ – übersetzt: „Hoppla, ich hab’ es schon wieder getan“. Spannende Frage, wer damit gemeint war: die Waldebene-Kickerinnen, die in der aktuellen Runde als einziger Club den Spitzenreiter aus Cannstatt bezwingen konnten? Oder doch eher der VfB, der seinen Stadtrivalen im März als Revanche mit einem Viertelfinal-5:2 aus dem Verbandspokalwettbewerb gekegelt hatte? Nun, am Ende war klar: Der VfB war es. Mit 3:0 wies die Mannschaft von Trainer Heiko Gerber ihren Gegner an diesem Wochenende in die Schranken, wonach nun am nächsten Sonntag (14 Uhr) das große Endspiel um Meistertitel und Aufstieg steigen kann.