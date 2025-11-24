Frauenfeindlichkeit im Netz: Hass auf die Hälfte der Menschheit

Von abschätzigen Kommentaren bis zu Telegramgruppen, in denen Vergewaltigungsvideos gezeigt werden: Frauenhass hat viele Facetten. Man muss ihm entgegentreten, so unsere Kolumnistin.
Sollte man diesem Kommentar, der uns kürzlich erreichte, überhaupt eine einzige Zeile widmen? Ein Leser schrieb: „Eines mal klar und richtig gestellt bei all unseren scheinheiligen Frauen: Keine Frau auf der Welt empfindet irgendetwas vom Mann als sexuelle Belästigung nach Strafgesetzbüchern, egal was, wenn es der Richtige oder ein total gut aussehender Mann ist!“ Unglaublich. Ein Mann meint, pauschal für alle Frauen sprechen zu können und leugnet nebenbei die Realität sexueller Belästigung.