Die deutschen Handballerinnen erreichen durch einen ungefährdeten Erfolg gegen Uruguay vorzeitig die zweite Turnierphase bei der Heim-WM. Zum Vorrundenabschluss wartet Serbien.
Stuttgart - Mit Spielfreude zum ersten WM-Etappenziel: Angeführt von den Team-Küken Nieke Kühne und Nina Engel haben Deutschlands Handballerinnen mit einem ungefährdeten 38:12 (15:7)-Sieg gegen Uruguay vorzeitig das Ticket für die Hauptrunde bei der Heim-WM gelöst. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch verfügt nach dem zweiten Erfolg über 4:0 Punkte und kann im Vorrundenfinale gegen Serbien am Sonntag den Gruppensieg perfekt machen.