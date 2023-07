1 Trifft Alexandra Popp auch am Samstag gegen Kolumbien? Foto: /imago/Eibner-Pressefoto/Memmler

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist am Montag mit einem 6:0-Kantersieg gegen Marokko in die WM gestartet. Wann das nächste Gruppenspiel gegen Kolumbien ansteht.









Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist mit einem Kantersieg in die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland gestartet. Gegen WM-Debütant Marokko gewann die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg zum Auftakt in Melbourne mit 6:0.