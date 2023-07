1 Deutschlands Klara Bühl (l.) freut sich mit Deutschlands Alexandra Popp (Mitte) über den 3:0 Führungstreffer. Foto: dpa/Sebastian Christoph Gollnow

Das deutsche Team feiert in Australien einen mutmachenden Auftakterfolg. Dabei darf EM-Star Popp gleich zweimal ihre originelle Jubelgeste zeigen.









Alexandra Popp, wer sonst? Die Kapitänin hat den deutschen Fußballerinnen im ersten Spiel bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland den Weg zu einem 6:0 (2:0) gegen Marokko bereitet. Der EM-Star des vergangenen Jahres erzielte in der Vorrundenpartie gegen den Turnier-Debütanten aus Nordafrika in Melbourne per Kopf die beiden ersten Tore (11. und 39. Minute). Außerdem trafen Klara Bühl (46.) und Lea Schüller (90.) für die DFB-Auswahl sowie Hanane Aït El Haj (54.) und Zineb Redouani (79.) ins eigene Tor.