Niemand im Nationalteam hat mehr Länderspiele bestritten als Marie Schölzel, die Mittelblockerin von Allianz MTV Stuttgart.

Es wird ein wichtiger Sommer für die deutschen Volleyballerinnen, aber auch ein alles andere als einfacher. Gleich zwei Großereignisse stehen an – die Heim-EM ab Mitte August und die Olympiaqualifikation einen Monat später. Dazu kommt die vorgeschaltete Nations League. Das Problem von Bundestrainer Vital Heynen: Ihm fehlt nicht nur ein Superstar wie Louisa Lippmann (spielt jetzt Beachvolleyball), es mangelt auch in der Breite an Qualität. Weshalb der Belgier bereits an die Zukunft denkt.