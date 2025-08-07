Frauen-Nationalelf: Macht Ann-Katrin Berger Schluss?

Die 34-jährige Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger spricht nach ihrer bärenstarken EM in der Schweiz offen über ein mögliches Karriereende in der DFB-Elf.
Kürzlich saß Ann-Katrin Berger schon am Rand der großen Fußballbühne. Beim EM-Finale in Basel nahm die deutsche Nationaltorhüterin auf der Tribüne Platz, und das, na klar, aus gutem Grund. Ihre Lebensgefährtin Jess Carter stand für England auf dem Rasen und gewann mit ihrem Team gegen Spanien im Elfmeterschießen. Berger hatte eine Mütze auf und blieb fast unerkannt, sie freute sich im Kreise von Carters Familie mit – und womöglich war der Erfolg ihrer Partnerin ja doch ein kleiner Trost für das bittere Halbfinal-Aus gegen die Spanierinnen, an dem Berger ihren Anteil hatte ob ihres Patzers in der Verlängerung, als sie gegen die Weltfußballerin Aitana Bonmatí die kurze Ecke offengelassen hatte.