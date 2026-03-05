Frauen leben länger als Männer, verbringen aber mehr Jahre mit chronischen Krankheiten. Herzchirurgin Dr. Sandra Eifert erklärt, warum das so ist und welche drei Maßnahmen jede Frau ab 45 ergreifen sollte.
Frauen haben einen entscheidenden biologischen Vorteil: Sie leben statistisch gesehen länger als Männer. Doch diese gewonnenen Jahre verbringen Frauen oft mit chronischen Krankheiten und gesundheitlichen Einschränkungen. Woran liegt es, dass die Spanne der gesunden Lebensjahre bei Frauen oft nicht mit ihrer Lebenserwartung Schritt hält?