Frauen-Kind-Zentrum: Ludwigsburgerin bekommt Frühchen: „Das schwierigste war, ohne sie nach Hause zu gehen“

1 Marlene Burkhardt hat Anfang Februar Zwillinge bekommen. Foto: Simon Granville

Wenn das Leben zu früh beginnt: Im Frauen-Kind-Zentrum Ludwigsburg erlebt eine junge Familie, wie winziges Leben unter größten Herausforderungen wächst – und wie wichtig es ist, sich in der emotionalsten Zeit gut betreut zu fühlen.











Als ihre Fruchtblase platzt, ist Marlene Burkhardt in der 27. Schwangerschaftswoche – fast genau drei Monate vor dem errechneten Geburtstermin ihrer Zwillinge. Seit Wochen hat sie sich geschont und sich die Wartezeit mit Kreuzworträtseln, Zeitschriften und Besuch vertrieben. In der Hoffnung, dass ihre zwei Söhne zumindest bis April weiter in ihrem Bauch wachsen. „Wir waren noch gar nicht vorbereitet, wir hatten nichts gepackt“, sagt die 28-Jährige heute, mehr als zehn Wochen nach der Geburt. Ihre Tage verbringt sie seit Anfang Februar im Frauen-Kind-Zentrum in Ludwigsburg bei ihren Söhnen. Die Entlassung ist mittlerweile in greifbarer Nähe, doch hinter ihr und ihrem Mann liegen kräftezehrende Wochen, in denen das Leben stillstand.