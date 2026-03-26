Frauen in der Seefahrt: Aye, Aye, Kapitänin

Weltweit gibt es rund 430 Kreuzfahrtschiffe, doch nur zehn davon haben eine Frau als Chefin auf der Brücke. Eine der Kapitäninnen ist die gebürtige Mannheimerin Kristina Steinle
Die Heimat der frisch beförderten Kapitänin ist nicht gerade für ihre Seefahrertradition bekannt. Kristina Steinle wurde in Mannheim geboren und wuchs in Feilitzsch in Oberfranken auf. Sanfte Kuppen, weite Täler und viel Landwirtschaft – ein hübscher Landstrich im Drei-Länder-Eck zwischen den Freistaaten Bayern, Thüringen und Sachsen. Wer ans Meer möchte, muss erst mal ein paar Stunden reisen. „Die Liebe zum Wasser habe ich von meinen Großeltern“, erklärt die 37-Jährige.