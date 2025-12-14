Die HSG Leinfelden-Echterdingen hält gegen den Favoriten HC Schmiden/Oeffingen lange mit, fängt sich aber wieder eine Niederlage ein. Wie es für wieder bergauf gehen soll.
Mehr als Ergebniskosmetik war für die HSG Leinfelden-Echterdingen nicht mehr drin: Wie erwartet haben die Regionalliga-Handballerinnen am Samstagabend gegen den Aufstiegskandidaten HC Schmiden/Oeffingen mit 24:28 verloren. Damit endet für das Team von Trainerin Mona Binder eine unbefriedigende Hinrunde. „Ich habe mir mehr erhofft“, sagt die Trainerin. Nach elf Spielen belegt das Filder-Team den vorletzten Tabellenplatz.