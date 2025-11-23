Die HSG Leinfelden-Echterdingen spielt gegen die SF Schwaikheim remis und muss weiter auf den zweiten Saisonsieg warten – trotz eines überragenden Geburtstagskindes.
Rund vier Minuten vor Schluss sah alles nach dem langersehnten, zweiten Sieg für die HSG Leinfelden-Echterdingen in der aktuellen Regionalliga-Saison aus. Die Filder-Handballerinnen lagen im heimischen Sportpark Goldäcker gegen die Sportfreunde Schwaikheim mit drei Punkten in Front. Doch dann zündeten die Gäste den Nachbrenner und trafen drei Mal in Folge. Am Ende trennen sich beide Teams mit 21:21. Immerhin: Durch das Remis ist die sportliche Talfahrt der Echterdingerinnen von zuvor fünf Niederlagen in Folge gestoppt.