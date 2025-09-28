Frauen-Handball: Regionalliga: Remis und zwei Platzverweise

Die Handballerinnen der HSG Leinfelden-Echterdingen haben gegen die Sport-Union Neckarsulm den zweiten Saisonsieg knapp verpasst. Für Unverständnis sorgte der Schiedsrichter.
Am Ende des Heimspiels der HSG Leinfelden-Echterdingen gegen die Sport-Union Neckarsulm II standen zwei Rote Karten und ein 23:23-Unentschieden zu Buche. Damit schrammten die Regionalliga-Handballerinnen nur knapp am Ergebnis der Vorwoche, einem 23:22-Auftaktsieg gegen den TSV Bönnigheim, vorbei. Das Fazit in beiden Spielen: „In der Defensive stehen wir gut, aber vorne stimmen die Abläufe noch nicht“, konstatiert HSG-Trainerin Mona Binder.