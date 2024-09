Frauen-Fußball: Ex-Bundestrainerin auf Jobsuche - Ausland keine Option

2 Die ehemalige Bundestrainerin möchte derzeit keinen Job im Ausland annehmen. Foto: Marius Becker/dpa

Frankfurt/Main - Ex-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg schließt bei ihrer Jobsuche ein Engagement außerhalb Deutschlands aus privaten Gründen derzeit aus. Sie habe in jüngster Zeit drei Angebote abgelehnt, "weil ich nicht ins Ausland gehen möchte. Das passt nicht in meine aktuelle Lebenssituation. Ich genieße die Zeit mit der Familie. Die kam in den letzten 40 Jahren zu kurz", sagte die 56-Jährige in einem Interview der Schweizer Zeitung "Blick".