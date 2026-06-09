Frauen-Fahrraddemo in Stuttgart: Velo Queens starten ersten Kessel Ride

Radfahrerinnen steigen erstmals auf ihre bunt geschmückten Räder und demonstrieren für eine bessere Radinfrastruktur – speziell für Frauen.
Buntgeschmückte Fahrräder an der Spitze, einen Dresscode gibt es nicht: Am Sonntag, 14. Juni, findet zum ersten Mal der Velo Queens Kessel Ride in Stuttgart statt. Los geht die Frauen-Fahrraddemo um 15 Uhr auf dem Marienplatz. Der etwa einstündige Rundkurs führt zunächst über die Filderstraße in die Innenstadt und über die Theodor-Heuss-Straße weiter in den Westen. Vorbei am Bismarckplatz und durch den Schwabtunnel kehrt der Tross zurück zum Marienplatz.