Nach einem mitreißenden Viertelfinale gegen Frankreich steht die deutsche Elf als eine von vier Mannschaften im Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft. Bevor es für die Deutschen um den Einzug ins Finale geht, trifft jedoch zuerst England auf Italien.

Das erste der beiden Halbfinals findet am Dienstagabend um 21 Uhr in Genf statt. Das Spiel wird live vom ZDF übertragen. Titelverteidiger England geht als Favorit ins Rennen, da die Mannschaft die vergangenen fünf Partien gegen Italien für sich entscheiden konnte. Berücksichtigt man allerdings nur die Pflichtspiele, sieht es für die Italienerinnen schon besser aus: fünf von sechs Spielen gewannen sie.

TV-Übertragung beim Halbfinale der Frauen-EM

England-Italien – Dienstag, 22. Juli, 21 Uhr (ZDF)

Deutschland-Spanien – Mittwoch, 23. Juli, 21 Uhr (ARD)

Frauen-EM: Wann spielt Deutschland?

Am Mittwoch ist dann Deutschland an der Reihe und wird versuchen, sich gegen die Spanierinnen durchzusetzen. Anpfiff im Züricher Letzigrund Stadion ist um 21 Uhr. Die ARD überträgt live. Die deutsche Elf geht jedoch angeschlagen in das Spiel. Vizekapitänin Sjoeke Nüsken wird wegen einer Gelbsperre gegen den Weltmeister fehlen. Auch Kathrin Hendrich kann wegen einer Sperre nicht dabei sein. Die Verteidigerin sah im Viertelfinale rot, nachdem sie eine Gegenspielerin an den Haaren gezogen hatte.

Frauen-EM: Es wird spannend für Deutschland

Verletzungsbedingt fehlen außerdem Kapitänin Giulia Gwinn, die sich beim Auftaktspiel gegen Polen eine Knieverletzung zugezogen hatte. Seit dem Viertelfinale vergrößert Sarai Linder die Personalsorgen der DFB-Elf. Wegen einer Verletzung am linken Sprunggelenk kann die Abwehrspielerin beim Halbfinale nicht dabei sein. Ob sie bei einem Sieg am Mittwoch rechtzeitig zum Finale wieder fit wäre, ist noch offen.

Frauen-EM: Wann ist das Finale?

Die Sieger der beiden Halbfinals kämpfen am Sonntagabend, 27. Juli, um den Titel. Um 18 Uhr wird in Basel angepfiffen, das ZDF überträgt live. Ein Spiel um Platz drei gibt es – wie auch bei den Europameisterschaften der Männer – nicht. Die Europameisterschaft unterscheidet sich damit von der Weltmeisterschaft, bei der es ein Spiel um den dritten Platz gibt.