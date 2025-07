Die deutschen Fußballerinnen haben der verletzten Giulia Gwinn mit besonderen Gesten Unterstützung geschickt. Beim Teamfoto vor dem zweiten EM-Spiel gegen Dänemark hielten Elisa Senß und Klara Bühl ein Trikot ihrer Kapitänin mit der Nummer sieben in die Kameras, dazu trugen die DFB-Spielerinnen ein Tape am Handgelenk mit Gwinns Initialen „GG“.

Bei der Partie gegen Dänemark wünschten Gwinn auch zahlreiche Anhänger unter den rund 17.000 deutschen Fans gute Besserung. Auf einem Transparent in der Kurve war zu lesen: „Wir zusammen für Giuli.“

Minge neue Spielführerin

Wegen einer beim Auftakt gegen Polen (2:0) erlittenen Innenbandverletzung am Knie war die Rechtsverteidigerin in Absprache mit ihrem Verein FC Bayern am Sonntag aus dem Teamquartier in Zürich abgereist, um sich in München behandeln zu lassen. Es ist aber geplant, dass Gwinn zum finalen Gruppenspiel des Rekordeuropameisters gegen Schweden am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) zurückkehrt, um die DFB-Auswahl vor Ort zumindest von außen unterstützen zu können.

Die Rolle als Spielführerin übernahm Innenverteidigerin Janina Minge (VfL Wolfsburg). Als Rechtsverteidigerin sollte Newcomerin Carlotta Wamser die Lücke in der Abwehr füllen.