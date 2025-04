Frauen-EM 2025: ARD und ZDF zeigen alle Spiele live

Im Sommer steht ein sportliches Highlight an: Die UEFA Frauen Euro 2025 findet in der Schweiz statt. Die Spiele der Fußball-Europameisterschaft der Frauen werden von 2. bis zum 27. Juli über die Bühne gehen. Die ARD und das ZDF teilen sich die Partien auf und zeigen damit alle Spiele der EM live.

Los geht es am Mittwoch, 2. Juli 2025 mit Island gegen Finnland (18 Uhr, ARD) und Gastgeber Schweiz gegen Norwegen (21 Uhr, ARD). Die deutschen Frauen müssen in der Gruppenphase gegen Polen, Dänemark und Schweden ran und starten somit am Freitag, 4. Juli, mit dem Spiel gegen Polen (21 Uhr, ARD) ins Turnier. Das zweite Spiel der DFB-Frauen ist für Dienstag, 8. Juli, gegen Dänemark angesetzt (18 Uhr, ARD). Das ZDF zeigt dann das dritte Gruppenspiel gegen Schweden, das am Samstag, 12. Juli, um 21 Uhr ansteht. Der Sender zeigt auch das EM-Finale am Sonntag, 27. Juli (18 Uhr, live aus Basel).

So geht es nach der Gruppenphase weiter

Nach der EM-Gruppenphase haben die beiden Sender laut einer Mitteilung folgende Vereinbarung getroffen: "Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Gruppenerster oder Gruppenzweiter das Viertelfinale erreicht, überträgt das ZDF live dieses erste K.o.-Spiel. Die ARD zeigt ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung live." Die Verteilung der restlichen Spiele in der K.o.-Phase wird erst im Anschluss an die jeweilige Runde bekanntgegeben.

Vor der EM stehen noch UEFA-Nations-League-Spiele für die deutschen Frauen an. Diese werden ebenfalls live im ZDF und in der ARD zu sehen sein: Das ZDF zeigt am Freitag, 4. April, um 20:15 Uhr das Spiel gegen Schottland und am Freitag, 30. Mai, um 20:15 Uhr die Partie gegen die Niederlande. Das Erste und die ARD Mediathek übertragen das Rückspiel gegen Schottland am 8. April sowie die Partie gegen Österreich am 3. Juni 2025.