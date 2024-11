Frauen-Duo will in den Bundestag: Stuttgarter Grüne nominieren Christmann und Fischer

Frauen-Duo will in den Bundestag

1 Die Kandidatinnen Anna Christmann (Zweite von links) und Simone Fischer (Zweite von rechts) mit den Kreisvorsitzenden Marc Kirsch und Amelie Montigel Foto: Roland Geiger

Die Bundesbeauftragte für die Digitale Wirtschaft und die Landesbehindertenbeauftragte wollen in ihren Wahlkreisen für die Grünen das Direktmandat holen.











Die Stuttgarter Grünen gehen wie erwartet mit Simone Fischer und Anna Christmann in den kurzen Bundestagswahlkampf. Am vergangenen Donnerstag wählten die Mitglieder des Kreisverbands Stuttgart mit überzeugender Mehrheit ihre Kandidatinnen. Für den Wahlkreis Stuttgart I kandidiert die Landesbehindertenbeauftragte und Stadträtin Simone Fischer. Sie erhielt 182 von 185 abgegebenen Stimmen. Der Kreisvorsitzende Marc Kirsch sagte: „Mit Simone Fischer haben wir die perfekte Nachfolgerin für Cem Özdemir gefunden. Ich könnte mir niemanden Besseren vorstellen, um in diese großen Fußstapfen zu treten und den Wahlkreis direkt zu gewinnen. Ihr Fachwissen im Bereich Inklusion und Sozialpolitik sucht seinesgleichen.“