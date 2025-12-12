Frauen des VfB Stuttgart: „Vorfreude ist groß“ – wie Maxi Rall auf das Spitzenspiel der VfB-Frauen blickt

Am vergangenen Sonntag hat Maximiliane Rall drei Tore für die Frauen des VfB Stuttgart erzielt. Am Sonntag will sie mit dem Team wieder erfolgreich sein – im Spitzenspiel.
Wenn es stimmt, was Felix Magath einst behauptet hat, dann ist Maximiliane Rall ganz vorne dabei. „Qualität kommt von Qual“, erklärte der frühere Trainer des VfB Stuttgart einmal. Und die heutige Spielerin in der Frauenmannschaft der Weiß-Roten sagt über sich selbst: „Ich kann mich gut quälen, mir macht das Spaß.“ Was dann am Ende ja bedeuten muss: Die 32-Jährige ist in dem, was sie auf dem Fußballfeld tut, auch besonders gut.