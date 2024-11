Frauen des VfB Stuttgart: Ohne Niederlage zur Herbstmeisterschaft

1 VfB-Torhüterin Kiara Beck ist mit ihrem Team in der Regionalliga Süd weiter das Maß aller Dinge. Foto: Baumann

Die Frauen des VfB Stuttgart haben den Durchmarsch in die zweite Bundesliga weiter fest im Blick. Beim TSV Schwaben Augsburg siegte das Team von Trainer Heiko Gerber zum Abschluss der Hinserie mit 1:0 (1:0) – und bleibt Tabellenführer.











Das Frauen-Team des VfB Stuttgart hat auch im Ernst-Lehner Stadion in Augsburg nichts anbrennen lassen: Beim TSV Schwaben Augsburg war die Elf von Trainer Heiko Gerber die spielbestimmende Mannschaft – auch wenn nicht immer alles nach Wunsch lief. Letztlich aber holte der VfB mit dem 1:0 (1:0)-Erfolg in Bayerisch-Schwaben die drei Punkte – und sicherte sich durch den zehnten Sieg im elften Spiel bei lediglich einem Unentschieden zum Abschluss der Hinserie die Herbstmeisterschaft in der Regionalliga Süd.

Gegen die Lila-Weißen vom TSV Augsburg, die mit lediglich zwei Siegen und zwei Unentschieden als Drittletzter in Abstiegsgefahr schweben, gelang dem VfB ein frühes Tor. Leonie Kopp brachte den Aufsteiger mit ihrem dritten Saisontreffer bereits nach sechs Minuten mit 1:0 in Führung. Pech für den VfB: Laureta Temaj und Mandy Islacker trafen anschließend jeweils die Latte. Auch in Halbzeit zwei war es weitgehend ein Spiel auf das Augsburger Tor, in dem Islacker in der Schlussphase noch den Pfosten traf (87.). Doch ein zweiter Treffer wollte für das Gerber-Team nicht herausspringen. Durch den erneuten Erfolg besitzen die Stuttgarterinnen als Spitzenreiter weiterhin drei Punkte Vorsprung auf ihren hartnäckigsten Verfolger, die U20 der TSG Hoffenheim. Noch ist gerade mal die Hälfte der Saison gespielt. Bleibt das Team von Trainer Heiko Gerber allerdings derart hartnäckig in der Erfolgsspur, dann würde man am Saisonende mit dem erfolgreichen Durchmarsch in die zweite Bundesliga belohnt.