Frauen-Bundesliga: Kraftakt und Gwinn-Tor bringen Bayern-Frauen den Titel

Es ist ein ganz hartes Stück Arbeit für den großen Favoriten. Die Bayern-Frauen müssen alles geben beim 1. FC Union - und machen den Meistertriumph perfekt. Mit Vereinsrekord.
Berlin - Mit einem Kraftakt bei den Eisernen Ladys des 1. FC Union Berlin haben die Fußballerinnen des FC Bayern vorzeitig den Meisterschafts-Triumph perfekt gemacht. Nach dem 19. Sieg in der Frauen-Bundesliga nacheinander - Vereinsrekord - sind die Münchnerinnen bei noch vier ausstehenden Spielen nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.