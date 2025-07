Frauen bei EnBW, Mercedes und Co.: Topmanagerinnen gewähren seltene Einblicke – und teilen persönliche Tipps

Frauen bei EnBW, Mercedes und Co.

1 Jeder vierte Vorstandsposten bei den großen Dax-Unternehmen ist mit einer Frau besetzt. Foto: dpa

Topmanagerinnen namhafter Unternehmen setzen ein Zeichen für die Bedeutung von Frauen in Führungspositionen – und geben Hinweise, wie sich die männlichen Manager überzeugen lassen.











Der Karriereaufzug made in Germany, der die Führungskräfte aus dem Erdgeschoss in die Chefetagen fährt, hat einen Konstruktionsmangel: Er transportiert vor allem Männer nach oben; Frauen steigen mittendrin aus. Laut der Allbright-Stiftung, die die Lage genau beobachtet, nimmt der Frauenanteil in den Vorständen trotz gesetzlichen Anschubs nur zäh zu: Zum 1. September 2024 war jeder fünfte Vorstandsposten (19,7 Prozent) mit einer Frau besetzt, bei den 40 großen Dax-Unternehmen jeder vierte (24,7); im M-Dax waren es 19,5 und im S-Dax 14,8 Prozent. Die Vorstände von insgesamt 160 Unternehmen sind mit 559 Männern und 137 Frauen besetzt.