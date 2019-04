1 Die Wanderausstellung „Fan.Tastic Females – Football Her.Story“ kommt nach Stuttgart. Foto: Screenshot Facebook/Fan.Tastic Females

Die Wanderausstellung „Fan.Tastic Females“ portraitiert Frauen in europäischen Fanszenen. Die interaktive Veranstaltung mit vielen Dokumenten und spannenden Geschichten kommt jetzt nach Stuttgart ins VfB-Fanprojekt.

Stuttgart - Frauen sind im Fußball und in den Fanszenen der Vereine nur eine Randerscheinung, sie gelten als Exotinnen oder, schlimmer noch, als Zierrat – diese Meinung hält sich hartnäckig. Doch sie stimmt nicht. Denn: Mehr als ein Viertel der Stadionbesucher in Deutschland ist weiblich. Nach einer Studie (Repucom von 2015) sind 54 Prozent der Mädchen und Frauen im Alter zwischen 16 und 69 Jahren interessiert oder sogar sehr interessiert an Fußball. Unterm Strich entspricht das knapp 18 Millionen weiblichen Fußballfans. Sie engagieren sich in den Clubs, sind aktiver Teil der Fanszenen oder geben sich selbst eine Stimme, wie das kürzlich gegründete Podcast-Kollektiv „FRÜF – Frauen reden über Fußball“ eindrucksvoll beweist. Trotzdem haben Frauen im Fußball immer noch viel zu häufig mit Vorurteilen zu kämpfen.

Fußball-Leidenschaft vereint die Hauptdarstellerinnen

Hier setzt die von der Football Supporters Europe (FSE) initiierte Wanderausstellung „Fan.Tastic Females – Football Her.Story“ an, die mehr als 80 Frauen aus 21 Ländern und ihre Leidenschaft für den Fußball portraitiert. Tafeln, Fotos und Kurzfilme würdigen das Engagement von Ultras, Aktivistinnen und Führungskräften. Sie erzählen Geschichten wie die der schottischen Dauerkarteninhaberin, Jahrgang 1924, die seit den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts fest zu ihrem Verein hält. Und sie zeigen auf, dass Frauen oft Sexismus im Umfeld des Sports ausgesetzt sind.

Wenn man so will, ist die #MeeToo-Bewegung damit auch – mit Verspätung – im Fußball angekommen. Antje Grabenhorst konzipierte die Ausstellung mit. Sie beschreibt den großen gemeinsamen Nenner aller Hauptdarstellerinnen wie folgt: „Sie alle verbindet, dass sie das Fußballstadion als ihr Zuhause sehen.“

Videoportraits als Herzstück

Das Herzstück der Ausstellung sind Videoportraits der Frauen, die sich Besucher auf ihrem Smartphone ansehen können, nachdem sie einen QR-Code eingescannt haben. Ab dem 6. April und somit pünktlich zum Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Nürnberg ist die Ausstellung nach Stationen in Bremen, Zürich, Bern, Freiburg und München im VfB-Fanprojekt zu sehen (Hauptstätter Str. 41, 70173 Stuttgart).

Das Fanprojekt steht allen Besuchern rund um die beiden Spieltage gegen Nürnberg und Leverkusen offen, zudem an Werktagen von 15 bis 20 Uhr. Sie wird unterstützt von der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik Baden-Württemberg und endet am 18. April. Einen Höhepunkt des Auftritts in Stuttgart stellt eine Podiumsdiksussion am Montag, 8. April (19.30 Uhr) dar.

Trailer_FINAL from Fan.Tastic Females on Vimeo.

Dabei sind die Co-Ausstellungsmacherin Antje Grabenhorst und die Vorsitzende des Landtagsausschusses für Kultus, Jugend und Sport Brigitte Lösch sowie Britta Kotzuschkewitz, Vorsitzende des VfB-Fanclubs “Chaoszwerge” und die VfB-Fanbeauftragten Antje Büscher-Tittes. Die Podiumsdiskussion wird moderiert von Swantje Dake, der Chefredakteurin Digital der Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten.