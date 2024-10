„Frau Yamamoto ist noch da“ im Stuttgarter Kammertheater: Vom Leben vor und nach dem Tode

1 Matthias Leja, Silvia Schwinger, Nicole Heesters, Sven Prietz, Peer Oscar Musinowski (v.li.) Foto: Björn Klein

Dea Loher erzählt in „Frau Yamamoto ist noch da“ von Menschen, die sich suchen und nicht finden – und der Regisseur Burkhard C. Kosminski lässt dazu Hasen tanzen. In der Titelrolle spielt Nicole Heesters.











Link kopiert



Die Bühne ist kreisrund. Sie dreht sich, manchmal, steht oft aber auch still. Ganz zu Beginn wird das Zifferblatt einer Uhr auf diese Fläche projiziert. Sieben Stühle liegen da, umgestürzt. Ein Stück Baumstamm hängt in der Luft. Und in der Mitte des Kreises liegt eine menschliche Gestalt, regungslos.